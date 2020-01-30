"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед"

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"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед"

В ответной игре полуфинала Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити".

Однако благодаря победе в первом матче в финал турнира прошли "горожане". В финале "Сити" предстоит встретиться с "Астон Виллой".

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0:1, первый матч - 3:1

Гол: Матич, 35 - 0:1

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Отаменди, Жоау Канселу, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Гюндоган, Марез (Сильва, 68), де Брюйне (Стоунз, 90), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 90).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу (Мата, 79), Магуайр, Уильямс, Лингард (Перейра, 65), Матич, Марсьяль, Фред, Линделеф, Гринвуд (Джеймс, 46).

Предупреждения: Матич (51), Родри Эрнандес (57), Отаменди (87), Уан-Биссака (90).

Удаление: Матич (76).

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