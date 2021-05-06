"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы, несмотря на поражение от "Ромы"

Фото: twitter.com/manutd

В ответной полуфинальной игре 1/2 финала Лиги Европы "Рома" обыграла "Манчестер Юнайтед".

Однако в финал все равно вышел "МЮ" благодаря победе в первом матче.

"Рома" - "Манчестер Юнайтед" 3:2, первый матч - 2:6

Голы: Кавани, 39 - 0:1, Джеко, 57 - 1:1, Кристанте, 60 - 2:1, Кавани, 68 - 2:2, Залевски, 83 - 3:2

"Рома": Миранте, Карсдорп, Бруно Перес (Сантон, 69), Смоллинг (Дарбо, 30), Манчини, Пеллегрини, Кристанте, Педро (Залевски, 76), Мхитарян, Рожер, Джеко (Майораль, 76).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака (Уильямс, 46), Байи, Магуайр, Шоу (Теллес, 46), Фред, Бруну Фернандеш (Мата, 84), ван де Бек, Погба (Матич, 64), Кавани (Рэшфорд, 73), Гринвуд.

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