"Манчестер Юнайтед" выставил самый молодой состав в еврокубках со времён Фергюсона

"Манчестер Юнайтед" дома со счётом 1:0 победил "Астану" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

В этой игре средний возраст стартового состава "красных дьяволов" составил 24 года и 145 дней.

Как сообщает Opta, это самый молодой состав манкунианцев в еврокубках с декабря 2012 года.

Напомним, что тогда "МЮ" ещё возглавлял легендарный сэр Алекс Фергюсон. Сейчас команду тренирует Уле Гуннар Сульшер.

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