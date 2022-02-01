"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением из-за ситуации с Гринвудом
Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" выступила с заявлением из-за ситуации с нападающим Мэйсоном Гринвудом.
"Манчестер Юнайтед" вновь заявляет об осуждении насилия любого рода. Гринвуд не будет тренироваться и играть за клуб до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что футболист подозревается в изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Ранее девушка форварда Харриет Робсон опубликовала фотографии побоев и обвинила в этом Гринвуда.
В нынешнем сезоне 20-летний Гринвуд провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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