"Манчестер Юнайтед" взял солидный кредит

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"Манчестер Юнайтед" взял солидный кредит

СМИ узнали, что "Манчестер Юнайтед" прибегнул к привлечению кредитных средств.

По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" позаимствовали 156 миллионов евро.

Есть две версии, куда пойдут полученные деньги - либо для поддержания стабильного функционирования клуба, либо на трансферы.

На прошлой неделе сообщалось о росте чистого долга "МЮ" до 479 миллионов евро.

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