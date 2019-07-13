"Манчестер Юнайтед" взял верх над "Перт Глори" в товарищеском матче

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"Манчестер Юнайтед" взял верх над "Перт Глори" в товарищеском матче

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче обыграл "Перт Глори" со счётом 2:0.

Победу над австралийской командой "красным дьяволам" принесли голы Маркуса Рэшфорда и Джеймса Гарнера.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Перт Глори" (Австралия) - 2:0

Голы: Рэшфорд, 60 - 1:0, Гарнер, 85 - 2:0.

"Манчестер Юнайтед" (1-й тайм): Ромеро, Янг, Джонс, Туанзебе, Далот, Матич, Андреас Перейра, Джеймс, Лингард, Чонг, Мартиаль.

"Манчестер Юнайтед" (2-й тайм): Кастро, Шоу (Гарнер, 83), Рохо, Смоллинг, Уан-Биссака, Погба, Мактоминей, Гринвуд, Гомеш, Мата, Рэшфорд.

Следующий матч у подопечных Уле Гуннара Сульшера запланирован на 17 июля. Соперником будет "Лидс".

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