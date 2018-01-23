"Манчестер Юнайтед" является самым богатым клубом мира

ESPN со ссылкой на Deloitte представил список самых богатых клубов мира.

Первое место в десятый раз в истории занял "Манчестер Юнайтед".

Топ-6 в этом списке выглядит так:

1. "Манчестер Юнайтед", Англия – 676,3 миллионов евро;

2. "Реал", Испания – 674,6;

3. "Барселона", Испания – 648,3;

4. "Бавария", Германия – 587,8;

5. "Манчестер Сити", Англия – 527,7;

6. "Арсенал", Англия – 487,6.

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