"Манчестер Юнайтед" является самым богатым клубом мира

Теги манчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" является самым богатым клубом мира

ESPN со ссылкой на Deloitte представил список самых богатых клубов мира.

Первое место в десятый раз в истории занял "Манчестер Юнайтед".

Топ-6 в этом списке выглядит так:

1. "Манчестер Юнайтед", Англия – 676,3 миллионов евро;

2. "Реал", Испания – 674,6;

3. "Барселона", Испания – 648,3;

4. "Бавария", Германия – 587,8;

5. "Манчестер Сити", Англия – 527,7;

6. "Арсенал", Англия – 487,6.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
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