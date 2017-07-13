"Манчестер Юнайтед" является самый дорогим футбольным клубом мира

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"Манчестер Юнайтед" является самый дорогим футбольным клубом мира

Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира в игровых видах спорта в 2017 году.

Среди футбольных клубов выше всех находится "Манчестер Юнайтед", который занимает третье место.

В топ-10 вошли:

1. "Даллас Ковбойз" (американский футбол) – 4,2 миллиарда долларов

2. "Нью-Йорк Янкиз" (бейсбол) – 3,7

3. "Манчестер Юнайтед", Англия – 3,69

4. "Барселона", Испания – 3,64

5. "Реал", Испания – 3,58

6. "Нью Ингленд Пэтриотс" (американский футбол) – 3,4

7. "Нью-Йорк Никс" (баскетбол) – 3,3

8. "Нью-Йорк Джайентс" (американский футбол) – 3,1

9. "Сан-Франциско Форти-Найнерс" (американский футбол) – 3

10. "Лос-Анджелес Лэйкерс" (баскетбол) – 3

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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