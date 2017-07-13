"Манчестер Юнайтед" является самый дорогим футбольным клубом мира

Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира в игровых видах спорта в 2017 году.

Среди футбольных клубов выше всех находится "Манчестер Юнайтед", который занимает третье место.

В топ-10 вошли:

1. "Даллас Ковбойз" (американский футбол) – 4,2 миллиарда долларов

2. "Нью-Йорк Янкиз" (бейсбол) – 3,7

3. "Манчестер Юнайтед", Англия – 3,69

4. "Барселона", Испания – 3,64

5. "Реал", Испания – 3,58

6. "Нью Ингленд Пэтриотс" (американский футбол) – 3,4

7. "Нью-Йорк Никс" (баскетбол) – 3,3

8. "Нью-Йорк Джайентс" (американский футбол) – 3,1

9. "Сан-Франциско Форти-Найнерс" (американский футбол) – 3

10. "Лос-Анджелес Лэйкерс" (баскетбол) – 3

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