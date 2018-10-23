"Манчестер Юнайтед" - "Ювентус": анонс и прогноз матча на "Олд Траффорд", куда вернется Роналду

"Манчестер Юнайтед" - "Ювентус"

Стадион: "Олд Траффорд"

Начало матча: 22:00 (мск)

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Один из самых любопытный матчей 3 тура Лиги Чемпионов состоится на "Олд Траффорд". На "Театр Мечты" вернется его былой герой Криштиану Роналду, которого фанаты "Манчестер Юнайтед" надеялись вновь увидеть в составе своей команды, но португалец выбрал "Ювентус". И пока Криш уж точно не жалеет - Роналду и сам хорошо выглядит Турине, и его нынешняя команда на данный момент явно предпочтительнее бывших (включая "Реал"). Вот и к очной встрече с манкунианцами Криштиану и компания подходят в роли лидера группы.

"Ман Юнайтед" в последние недели был в крайне напряженном состоянии. Пресса и болельщики нагнетали обстановку вокруг позиции главного тренера, но Жозе Моуринью всё ещё на своем посту и готовит команду к сражению с "Ювентусом". На выходных "красные дьяволы" едва не обыграли в гостях "Челси" и немного приободрили своих фанатов, но общая картина для манкунианцев по-прежнему выглядит не лучшим образом. В Лиге Чемпионов у команды всё не так плохо - четыре очка после двух игр, но домашняя осечка с "Валенсией" не позволяет британцам чувствовать себя комфортно.

В случае поражения от "Ювентуса" и победы "Валенсии" в параллельном матче, "МЮ" свалится на третье место, поэтому им крайне важно взять очки хотя бы в домашней встрече. К тому же, подобные матчи показывают реальный уровень команды, который всё ещё вызывает сомнения. В отличие от соперника, у "Ювентуса" всё в порядке: в минувшем туре подопечные Макса Аллегри впервые потеряли очки в Серии А, однако там у них есть отрыв и осечке в матче с "Дженоа" "бьянконери" вряд ли сильно расстроятся.

В спаренных встречах, вполне вероятно, решится судьба обеих команд в группе. И, если "Ювентус" наверняка выйдет из неё (вопрос с какого места), то по "Ман Юнайтед" нет такой уверенности - "Валенсия" даже в своём нынешнем состоянии способно потрепать нервы нестабильным манкунианцам.

Интересные факты:

- "Ман Юнайтед" и "Ювентус" сыграли 12 матчей и имеют равную статистику: по 5 побед и 2 ничьи, разница мячей 15:15;

- в рамках ЛЧ манкунианцы не проигрывают туринцам в последних трёх встречах на своём поле;

- в 5 из 6 последних матчах "Ювентуса" в ЛЧ было забито больше 2,5 голов;

- "Ювентус" забивает минимум 2 мяча в последних 6 матчах ЛЧ из 7;

- "Ювентус" выиграл все выездные встречи в этом сезоне и в последних трёх не пропускал;

- "МЮ" выиграл только 1 домашний матч из последних 5 (у "Ньюкасла" 3:2).

Ориентировочные составы:

"Ман Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Шоу - Матич, Погба - Рашфорд, Мата, Мартиаль - Лукаку

"Ювентус": Щесны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро - Матюиди, Пьянич - Бернардески, Дибала, Роналду - Манджукич

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус":

Букмекеры, как и пресса, считают фаворитами матча гостей, предлагая на "Ювентус" коэффициент в районе 2.40. На "Ман Юнайтед" можно смотреть, как на андердога - 3.24. Приблизительно с такой же вероятностью считают и ничейный исход. Однако мы предлагаем рассмотреть иной вариант. Роналду пропускал матч с "Викторией" из-за удаления на "Месталье", он хочет вновь напомнить о себе в Лиге Чемпионов и продемонстрировать свой клдасс на некогда родной арене. шансы на то, что Криштиану забьёт видятся весьма и весьма высокими.

Прогноз Soccernews: Криштиану Роналду забьёт.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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