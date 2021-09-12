"Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Бавария" поборются за цель "Барселоны"

Фото: инстаграм Дани Ольмо/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Бавария" проявляют интерес к полузащитнику "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский, итальянский и немецкий клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "РБ Лейпциг" готов продать игрока, но хочет получить за него хорошую сумму. Ольмо также входит в сферу интересов "Барселоны".

23-летний Ольмо выступает за "РБ Лейпциг" с 2020 года. Всего он провел за клуб 62 матча, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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