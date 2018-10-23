"Манчестер Юнайтед" - "Ювентус": Роналду сыграет против своего бывшего клуба

Стали известны стартовые составы английского "Манчестер Юнайтед" и итальянского "Ювентуса" на матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов, который состоится сегодня, 23 октября.

Стоит отметить, что в основе гостей сыграет нападающий Криштиану Роналду, который ранее играл за "МЮ".

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Рэшфорд, Мата, Мартиаль, Лукаку

Запасные: Байи, Чонг, Дармиан, Эррера, Перейра, Фред, Ромеро

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Канселу, Матюиди, Пьянич, Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Роналду

Запасные: Барцальи, Бенатия, Бернардески, Коста, Де Шильо, Кин, Перин

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" начнется в 22.00.

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