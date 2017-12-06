"Манчестер Юнайтед" за минуту обыграл ЦСКА

Московский ЦСКА отправился в Англию на матч с "Манчестер Юнайтед", чтобы попытаться впервые в истории обыграть "красных дьяволов", также армейцев устраивала и ничья, но для этого нужна была победа "Бенфики" над "Базелем". Португальцы пропустили гол уже на пятой минуте, что поставило армейцев в незавидное положение. Даже победа над английским грандом уже не гарантировала им проход в плей-офф.

Игра на "Олд Траффорд" началась в вялом темпе, команды совершали потери, вперед активно не шли. "МЮ" экономил силы перед игрой с "Манчестер Сити" и сначала даже отдал мяч сопернику, пытаясь играть за счет быстрых выпадов. Одна из таких атак закончилась передачей Лукаку на Рэшфорда, который убежал от медленного Игнашевича, вышел на ворота и пробил мимо Акинфеева, однако ЦСКА спасла штанга. Постепенно "МЮ" завладел мячом, не выпуская армейцев с их половины поля, хозяева пытались раскачать оборону, но действовали медленно. В первом тайме можно вспомнить момент, когда Шоу откликнулся на навес Валенсии и пробил в ближний угол – Акинфеев отбил мяч на Лукаку, а тот не забил с нескольких метров, отправив игровой снаряд обратно вратарю ЦСКА.

Армейцы вообще были редкими гостями в штрафной соперника, но при этом сумели открыть счет перед перерывом. Фернандес открылся на фланге и отдал пас в центр, там до мяча не дотянулся Чалов, но игровой снаряд полетел дальше на Витиньо, бразилец пробил по воротам и попал в Дзагоева, от спины которого мяч влетел в сетку.

Во втором тайме ЦСКА играл на отбой, но надолго россиян не хватило, "Манчестер Юнайтед" придавил и сумел забить два гола фактически за одну минуту. Сначала Погба нашел Лукаку в штрафной гостей, тот оттер Васина и переправил мяч в ворота, а затем игроки "МЮ" вынесли мяч от своих ворот, после небольшой "свечи" в центре поля он отлетел к Мате, который тут же сделал пас на Рэшфорда, а Маркус точно пробил из-под Васина.

"Манчестер Юнайтед" вышел вперед и тут же отдал инициативу, Моуринью выпустил резервистов, англичане больше не шли вперед. ЦСКА же некоторое время не мог перестроить свою игру, лишь в концовке обосновавшись на чужой половине поля. У Дзагоева была возможность сравнять счет, когда его один на один вывел Кучаев, но Алан пробил в ногу Ромеро.

ЦСКА проиграл в Англии, но даже победа не вывела бы армейцев в плей-офф, так как "Базель" обыграл в параллельном матче "Бенфику".

"Манчестер Юнайтед" - ЦСКА - 2:1

Голы: Дзагоев, 45 – 0:1; Лукаку, 64 – 1:1; Рэшфорд, 65 – 2:1.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия (Туанзебе, 72), Линделеф, Смоллинг, Блинд, Шоу, Мата, Погба, Эррера (Мактоминай, 67), Рэшфорд, Лукаку (Мартиаль, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин (Хосонов, 90), Фернандес, Головин, Кучаев, Дзагоев, Чалов (Гордюшенко, 65), Витиньо (Жамалетдинов, 82) .

Вячеслав Горбачев

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