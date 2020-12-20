"Манчестер Юнайтед" забил 6 голов в АПЛ впервые после ухода Фергюсона

"Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Лидс" (6:2) в игре 14-го тура АПЛ.

Как сообщает Squawka, "МЮ" забил 6 или более голов в АПЛ впервые с августа 2011 года. Тогда "красные дьяволы" разгромили "Арсенал" со счетом 8:2.

Напомним, что в том сезоне "МЮ" еще возглавлял Алекс Фергюсон, который завершил карьеру в 2013 году.

В этом сезоне после 14 туров "МЮ" занимает в АПЛ третье место.

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