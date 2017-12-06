"Манчестер Юнайтед" забил два гола в ворота ЦСКА в течение 66 секунд

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" играет с ЦСКА.

Во второй половине встречи голами отметились нападающие английского клуба Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд.

Стоит отметить, что мячи были забиты в интервале из 66 секунд.

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