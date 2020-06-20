"Манчестер Юнайтед" забил на всех 59 стадионах в истории АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" забил на всех 59 стадионах в истории АПЛ

"Манчестер Юнайтед" забил гол "Тоттенхэму" в матче 30-го тура АПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Таким образом, манкунианцы забивали голы на всех 59 стадионах, которые когда-либо принимали матчи АПЛ. Ранее это удавалось лишь "Ливерпулю".

"МЮ" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, "Тоттенхэм" расположился на 8 месте.

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