"Манчестер Юнайтед" заинтересовался ключевым игроком "Милана"

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался ключевым защитником "Милана" Леонардо Бонуччи, информирует Yahoo Sport UK.

Так, по сведениям источника, в будущих переговорах по 31-летнему беку "красные дьяволы" рассчитывают воспользоваться проблемами "россонери" с соответствием правилу финансового Fair Play, которые может вынудить их пойти на продажу своих игроков.

В завершившемся сезоне Бонуччи забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 51 матче за "Милан".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назвал цену на Мартиаля. | soccernews.ru