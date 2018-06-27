"Манчестер Юнайтед" заинтересовался ключевым игроком "Милана"

Теги манчестер юнайтедмиланлеонардо бонуччи

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался ключевым игроком "Милана""Манчестер Юнайтед" заинтересовался ключевым защитником "Милана" Леонардо Бонуччи, информирует Yahoo Sport UK.

Так, по сведениям источника, в будущих переговорах по 31-летнему беку "красные дьяволы" рассчитывают воспользоваться проблемами "россонери" с соответствием правилу финансового Fair Play, которые может вынудить их пойти на продажу своих игроков.

В завершившемся сезоне Бонуччи забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 51 матче за "Милан".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назвал цену на Мартиаля. | soccernews.ru

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