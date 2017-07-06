"Манчестер Юнайтед" заинтересовался Лукаку

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"Манчестер Юнайтед" заинтересовался Лукаку"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку.

Источник сообщает, что перед манкунианцами на трансферном рынке стоит задача найти забивного центрального нападающего.

Главная цель клуба - форвард "Реала" Альваро Мората, но "сливочные" не торопятся продавать бомбардира.

В завершившемся сезоне Лукаку забил 25 голов в 37-ми матчах АПЛ. 

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