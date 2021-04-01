"Манчестер Юнайтед" заинтересовался в защитнике "Брайтона"

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Новой вероятной трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" может стать защитник "Брайтона" Бен Уайт, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, сам футболист готов сменить клуб, но "чайки" могут повесить на него очень высокий ценник.

Игрок появился на радарах скаутов "манкунианцев" как альтернатива Пау Торресу из "Вильярреала" и Рафаэлю Варану из "Реала" на место центрального защитника.

В текущем сезоне сезоне 23-летний англичанин выходил на поле в составе "Брайтона" в 31 матчах во всех турнирах, но не отличился результативными действиями