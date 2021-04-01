"Манчестер Юнайтед" заинтересовался в защитнике "Брайтона"
Фото: Твиттер @ben6white
Новой вероятной трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" может стать защитник "Брайтона" Бен Уайт, сообщает Manchester Evening News.
По данным источника, сам футболист готов сменить клуб, но "чайки" могут повесить на него очень высокий ценник.
Игрок появился на радарах скаутов "манкунианцев" как альтернатива Пау Торресу из "Вильярреала" и Рафаэлю Варану из "Реала" на место центрального защитника.
В текущем сезоне сезоне 23-летний англичанин выходил на поле в составе "Брайтона" в 31 матчах во всех турнирах, но не отличился результативными действиями
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|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
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