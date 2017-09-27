"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Диатте

Теги манчестер юнайтедсарпсборг 08

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Диатте

"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Сарпсборга" Крепена Диатту, сообщает ESPN.

По информации ресурса, норвежский клуб намерен выручить большие средства с этого трансфера, так как игрок зимой продлил контракт на 4 года.

Отметим, что 18-летнего Диатту называют самым талантливым футболистом Норвегии.

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