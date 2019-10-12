"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух футболистах "Лестера"
"Манчестер Юнайтед" нацелился сразу на двух футболистов "Лестера".
Как сообщает The Sun, "МЮ" заинтересован в защитнике Бене Чилуэлле и хавбеке Джеймсе Мэддисоне. За обоих игроков "красные дьяволы" готовы выложить около 150 миллионов евро.
Напомним, что минувшим летом "МЮ" приобрел у "Лестера" Харри Магуайра.
В этом сезоне Чилуэлл сыграл шесть матчей и отличился одним ассистом.
На счету Мэддисона три забитых мяча и две голевые передачи в восьми играх.
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|Команда
|М
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|8
|16
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|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3