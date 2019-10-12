"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух футболистах "Лестера"

"Манчестер Юнайтед" нацелился сразу на двух футболистов "Лестера".

Как сообщает The Sun, "МЮ" заинтересован в защитнике Бене Чилуэлле и хавбеке Джеймсе Мэддисоне. За обоих игроков "красные дьяволы" готовы выложить около 150 миллионов евро.

Напомним, что минувшим летом "МЮ" приобрел у "Лестера" Харри Магуайра.

В этом сезоне Чилуэлл сыграл шесть матчей и отличился одним ассистом.

На счету Мэддисона три забитых мяча и две голевые передачи в восьми играх.

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