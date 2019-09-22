"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух футболистах "Тоттенхэма"

Сразу два игрока "Тоттенхэма" попали в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Star, "красные дьяволы" нацелились на хавбека Эрика Дайера и вингера Лукаса Моуру. "МЮ", возможно, попытается заполучить футболистов в зимнее трансферное окно.

Моура перешел в "Тоттенхэм" в 2018 году. За это время он провел 66 игр и забил 18 голов.

Дайер выступает за "шпор" с 2014 года. В текущем сезоне 25-летний англичанин на поле не появлялся.

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