"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух футболистах "Тоттенхэма"

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмэрик дайерлукас моура

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух футболистах "Тоттенхэма"

Сразу два игрока "Тоттенхэма" попали в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Star, "красные дьяволы" нацелились на хавбека Эрика Дайера и вингера Лукаса Моуру. "МЮ", возможно, попытается заполучить футболистов в зимнее трансферное окно.

Моура перешел в "Тоттенхэм" в 2018 году. За это время он провел 66 игр и забил 18 голов.

Дайер выступает за "шпор" с 2014 года. В текущем сезоне 25-летний англичанин на поле не появлялся.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов