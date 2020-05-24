"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух игроках "Ювентуса"

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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух игроках "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к двум футболистам "Ювентуса" защитнику Мериху Демиралу и нападающему Дугласу Косте, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением обоих футболистов в летнее трансферное окно. При этом манкунианцы не намерены использовать французского полузащитника Поля Погба в обмен на Демирала и Косту.

В нынешнем сезоне 29-летний Коста провел 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. На счету 22-летнего Демирала один забитый мяч и одна голевая передача в семи поединках.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" назвал игроков, которых "Ювентус" может включить в сделку по Погба. | http://soccernews.ru
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