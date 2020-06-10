"Манчестер Юнайтед" заинтересован в хавбеке "Баварии"

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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в хавбеке "Баварии"

Хавбек "Баварии" Корентен Толиссо попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, "МЮ" уже контактирует с агентом футболиста. Отмечается, что "Бавария" оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему французу также проявлял "Интер".

В этом сезоне Толиссо провел 24 игры, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.

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