"Манчестер Юнайтед" заинтересован в хавбеке "Баварии"
Хавбек "Баварии" Корентен Толиссо попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
По сведениям журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, "МЮ" уже контактирует с агентом футболиста. Отмечается, что "Бавария" оценивает игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему французу также проявлял "Интер".
В этом сезоне Толиссо провел 24 игры, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.
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|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18