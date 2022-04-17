"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Милинковиче-Савиче
Фото: твиттер Милинковича-Савича\Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время намерен начать переговоры с сербским хавбеком римского "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает издание Corriere Dello Sport.
По информации источника, игроком сборной Сербии планируют заменить Поля Погба, который с высокой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона в связи с истекающим контрактом.
Отмечается, что руководство "Манчестер Юнайтед" собирается встретиться с представителями Милинковича-Савича на следующей неделе.
В нынешнем сезоне серб сыграл в 32 матчах Серии А, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.
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|Вулверхэмптон
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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