"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Милинковиче-Савиче

Фото: твиттер Милинковича-Савича\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время намерен начать переговоры с сербским хавбеком римского "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает издание Corriere Dello Sport.

По информации источника, игроком сборной Сербии планируют заменить Поля Погба, который с высокой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона в связи с истекающим контрактом.

Отмечается, что руководство "Манчестер Юнайтед" собирается встретиться с представителями Милинковича-Савича на следующей неделе.

В нынешнем сезоне серб сыграл в 32 матчах Серии А, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

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