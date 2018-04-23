"Манчестер Юнайтед" заинтересован в обмене ключевыми игроками с "Реалом"
"Манчестер Юнайтед" хочет совершить обмен игроками с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что "красные дьяволы" сильно заинтересованы подписании ведущего бомбардира королевского клуба Криштиану Роналду. При этом за португальца "Юнайтед" готов отдать своего полузащитника Поля Погба и заплатить 75 миллионов евро.
Напомним, Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед" из-за Месси. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Эвертон
|35
|45
|9
|Лестер Сити
|34
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25