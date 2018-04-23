"Манчестер Юнайтед" заинтересован в обмене ключевыми игроками с "Реалом"

Теги манчестер юнайтедреал мадридкриштиану роналдуполь погба

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в обмене ключевыми игроками с "Реалом""Манчестер Юнайтед" хочет совершить обмен игроками с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "красные дьяволы" сильно заинтересованы подписании ведущего бомбардира королевского клуба Криштиану Роналду. При этом за португальца "Юнайтед" готов отдать своего полузащитника Поля Погба и заплатить 75 миллионов евро.

Напомним, Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед" из-за Месси. | soccernews.ru

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