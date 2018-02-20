"Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе Неймара в "Реал"

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе форварда французского ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, "красные дьяволы" рассчитывают, что в случае подписания бразильца королевский клуб будет готов на продажу ряда своих игроков, чтобы возместить траты на свою новую звезду. При таком раскладе, как надеются в стане "Юнайтед", "сливочные" вполне могут расстаться со своим защитником Рафаэлем Вараном, в котором и заинтересованы манкунианцы.

Напомним, Моуринью определился с приоритетным кандидатом на замену Каррика. | soccernews.ru