"Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе Неймара в "Реал"

Теги манчестер юнайтедреал мадридрафаэль вараннеймарпсж

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе Неймара в "Реал"Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе форварда французского ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, "красные дьяволы" рассчитывают, что в случае подписания бразильца королевский клуб будет готов на продажу ряда своих игроков, чтобы возместить траты на свою новую звезду. При таком раскладе, как надеются в стане "Юнайтед", "сливочные" вполне могут расстаться со своим защитником Рафаэлем Вараном, в котором и заинтересованы манкунианцы.

Напомним, Моуринью определился с приоритетным кандидатом на замену Каррика. | soccernews.ru

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