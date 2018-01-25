"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании двух игроков дортмундской "Боруссии"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюборуссия дортмундюлиан вайглькристиан пулишич

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании двух игроков дортмундской "Боруссии"Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании двух игроков дортмундской "Боруссии", информирует Manchester Evening News.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают вариант с приобретением следующим летом полузащитника "шмелей" Юлиана Вайгля и их вингера Кристиана Пулишича. Видеть 22-летнего немца и 19-летнего американца в своей команде желает лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" озвучил "Реалу" стоимость Де Хеа. | soccernews.ru

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