Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании двух игроков дортмундской "Боруссии", информирует Manchester Evening News.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают вариант с приобретением следующим летом полузащитника "шмелей" Юлиана Вайгля и их вингера Кристиана Пулишича. Видеть 22-летнего немца и 19-летнего американца в своей команде желает лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" озвучил "Реалу" стоимость Де Хеа. | soccernews.ru