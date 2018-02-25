"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании двух ключевых игроков "Барселоны"

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании сразу двух ключевых игроков каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям Express, "красные дьяволы" рассматривают варианты с покупкой уже ближайшим летом голкипера "сине-гранатовых" Марка-Андре тер Штегена и их защитника Самюэля Умтити. Однако возможный трансфер первого полностью зависит от будущего основного вратаря "Юнайтед" Давида Де Хеа, который по окончанию текущего сезона может перебраться в мадридский "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" недоволен поведением Райолы. | soccernews.ru