"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании игрока "Интера" Весино

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести полузащитника "Интера" Матиаса Весино. Об этом сообщается в тивттере журналиста Танкреди Палмери.

По информации источника, "красные дьяволы" уже контактировали с миланским клубом по поводу трансфера 28-летнего уругвайца.

Футболист перешел в "Интер" из "Фиорентины" летом 2017 года за 24 миллиона евро. В этом сезоне хавбек участвовал в 17 матчах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

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