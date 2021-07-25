"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании Сауля из "Атлетико"

Фото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен

Хавбек мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, игроком активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, английский клуб может заплатить за переход испанского полузащитника около 45 миллионов фунтов.

Отмечается, что "Юнайтед" может выйти на рынок топ-хавбеков в случае ухода из команды Поля Погба или Матича.

Напомним, что в прошлом сезоне Сауль вместе с "Атлетико" впервые за семь лет стал чемпионом Испании.

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