"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника "Тоттенхэма"

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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника "Тоттенхэма""Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдевейрелда, информирует Manchester Evening News.

По сведениям издания, уже следующим летом "красные дьяволы" будут готовы заплатить за 28-летнего бека "шпор" 28 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте бельгийца с его клубом.

В нынешнем сезоне Алдервейрелд сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Слуцкий высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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