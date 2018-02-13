"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдевейрелда, информирует Manchester Evening News.

По сведениям издания, уже следующим летом "красные дьяволы" будут готовы заплатить за 28-летнего бека "шпор" 28 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте бельгийца с его клубом.

В нынешнем сезоне Алдервейрелд сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Слуцкий высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru