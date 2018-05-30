"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании звезды "Реала"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, информирует Marca.

По сведениям издания, 28-летний игрок королевского клуба будет одной из главных трансферных целей "красных дьяволов" ближайшим летом.

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, Daily Star считает, что "Манчестер Юнайтед" не потянет трансфер Бэйла. | soccernews.ru