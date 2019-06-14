"Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке трех футболистов

"Манчестер Юнайтед" работает над приобретением трех молодых футболистов.

Как сообщает ESPN, "красные дьяволы" заинтересованы в трансфере Николя Пепе ("Лилль"), Райана Фрейзера ("Борнмут") и Мусса Дембеле ("Лион").

Отмечается, что Дембеле перейдет в "МЮ", если только клуб продаст Ромелу Лукаку.

В минувшем сезоне АПЛ "МЮ" финишировал на шестом месте, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги Европы.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готов сделать выгодное предложение Гризманну. | http://soccernews.ru