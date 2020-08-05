"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении Алекса Таллеса

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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении Алекса Таллеса

"Манчестер Юнайтед" интересуется левым защитником "Порту" Алексом Таллесом, утверждает A Bola.

Манкунианцы ищут подходящую замену Луку Шоу, который на данный момент восстанавливается после травмы.

В 27-летнем игроке также заинтересованы "Челси".

Таллес играет в "Порту" с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей, забил 13 голов и сделал 12 ассистов. Трансферная стоимость игрока - 32 миллиона евро.

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