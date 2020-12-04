"Манчестер Юнайтед" заинтересован в услугах Тухеля

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель может в будущем возглавить "Манчестер Юнайтед", утверждает журналист Bild Кристиан Фальк.

По его информации, в случае расставания с Уле Гуннаром Сульшером "красные дьяволы" попытаются пригласить немецкого наставника.

Сам Тухель, чей контракт с ПСЖ истекает следующим летом, также заинтересован в работе на "Олд Траффорд".

"МЮ" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков в 9 турах. Что касается Лиги Чемпионов, то команда пока имеет шансы на выход в плей-офф. Для этого нужно не проиграть в гостях "РБ Лейпциг".

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