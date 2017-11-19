"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Виллиане

Хавбек "Челси" Виллиан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com, на трансфере бразильца настаивает тренер "МЮ" Жозе Моуринью. Предполагается, что "Челси" заменит Виллиана полузащитником ПСЖ Лукасом Моурой.

Стоит отметить, что "МЮ" летом уже пытался подписать Виллиана, однако "Челси" тогда отвергли их предложение.

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