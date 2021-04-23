"Манчестер Юнайтед" заинтересован в возвращении Роналду
Фото B/R Football
"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приобретения у "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду.
По информации журналиста Николо Скиры, "красные дьяволы" уже связывались с агентом футболиста Жорже Мендешем, чтобы узнать о деталях потенциальной сделки.
Ранее сообщалось, что сам португалец ради возвращения на "Олд Траффорд" готов пойти на снижение зарплаты в 1,5 раза - с 31 до 20 миллионов евро за сезон.
Напомним, что 36-летний Роналду уже защищал цвета "МЮ" с 2003 по 2009 год.
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