"Манчестер Юнайтед" заинтересован в вратаре "Севилье"

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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в вратаре "Севилье"

Фото: инстаграм Буну\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в вратаре "Севильи" Яссине Буну, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, "Юнайтед" следит за Буну уже несколько месяцев, попросив окружение Яссина держать в курсе всех новостей относительно будущего игрока.

Приглашение "красными дьяволами" нового вратаря зависит от того, кто будет назначен главным тренером и как этот человек поступит с имеющимися вратарями, включая Давида Де Хеа, от действующего контракта которого остается один полный год.

Контракт Буну с "Севильей" рассчитан до лета 2024 года.

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