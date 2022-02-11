"Манчестер Юнайтед" заключил контракт с сыном Роналду

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"Манчестер Юнайтед" представил двух юных новичков. Один из них - Криштиану Роналду-младший.

Сообщается, что "красные дьяволы" заключили контракт с 11-летним футболистом, который является сыном форварда основной команды Криштиану Роналду.

Роналду-младший, как и его отец, взял себе седьмой игровой номер.

Напомним, что 37-летний португалец вернулся в "МЮ" в августе и с тех пор забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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