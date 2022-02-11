"Манчестер Юнайтед" заключил контракт с сыном Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

"Манчестер Юнайтед" заключил контракт с сыном Роналду

Фото твиттер SPORTbible

"Манчестер Юнайтед" представил двух юных новичков. Один из них - Криштиану Роналду-младший.

Сообщается, что "красные дьяволы" заключили контракт с 11-летним футболистом, который является сыном форварда основной команды Криштиану Роналду.

Роналду-младший, как и его отец, взял себе седьмой игровой номер.

Напомним, что 37-летний португалец вернулся в "МЮ" в августе и с тех пор забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Не пропустите: Хаманн: "Есть вопросы по Роналду: не мешает ли он команде". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 февраля

Главные новости дня: 10 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов