"Манчестер Юнайтед" заключил партнерство с биотопливной компанией

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"Манчестер Юнайтед" заключил партнерство с биотопливной компаниейФото: сайт Renewable Energy Group

"Манчестер Юнайтед" стал партнером американской компании Renewable Energy Group, которая занимается производством биотоплива.

"Клуб подкрепил свою приверженность заботе об экологии благодаря партнерству с Renewable Energy Group, ведущим производителем возобновляемого топлива. Нас объединяет миссия по борьбе с изменениями климата и созданию более чистого мира.

"Манчестер Юнайтед" и Renewable Energy Group будут совместно работать над повышением осведомленности людей о биотопливных продуктах и настраивать обширную фанатскую базу "МЮ" на внесение положительных изменений в окружающую среду.

В 2008 году "МЮ" одним из первых среди футбольных клубов запустил программу сокращения эмиссии углекислого газа. За это время ежегодные выбросы от деятельности клуба снизились на 2700 тонн. Клуб будет стремиться к улучшению этих показателей благодаря партнерству с Renewable Energy Group", - говорится в заявлении клуба.

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