"Манчестер Юнайтед" заключил первый профессиональный контракт с Пучмалем

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"Манчестер Юнайтед" заключил первый профессиональный контракт с Пучмалем

"Манчестер Юнайтед" заключил первый профессиональный контракт с полузащитником Арнау Пучмалем, сообщает официальный сайт клуба.

Детали соглашения между 17-летним хавбеком и "красными" дьяволами" пока не разглашаются.

Стоит отметить, что Пучмаль перебрался в академию "МЮ" летом 2017 года из "Эспаньола". 

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