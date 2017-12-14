"Манчестер Юнайтед" заключил профессиональный контракт с Эйнджелом Гомесом

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о подписании профессионального контракта с полузащитником Эйнджелом Гомесом.

Детали соглашения между 17-летним хавбеком и "красными дьяволами" не разглашаются.

Гомес является воспитанником "Манчестер Юнайтед", дебютный и пока единственный матч за основную команду он провёл в мае этого года.

Не пропустите: Уилкинс: "Если "МЮ" подпишет Дибалу, то "Манчестер Сити" ждет горе". | http://soccernews.ru