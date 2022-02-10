"Манчестер Юнайтед" заключил сделку с блокчейн-платформой

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"Манчестер Юнайтед" заключил сделку с блокчейн-платформой

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" заключил новую спонсорскую сделку, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

"Юнайтед" подписал многолетнее соглашение с блокчейн-платформой Tezos. Логотип компании появится на тренировочной форме команды.

По информации журналиста BBC Саймона Стоуна, английский клуб будет получать около 24 миллионов фунтов в год.

Предыдущим спонсором, чье название находилось на тренировочной форме клуба, была американская страховая компания Aon. За 8 лет они заплатили "МЮ" 120 миллионов фунтов.

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