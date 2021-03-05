"Манчестер Юнайтед" заплатит крупный бонус, если Фернандеш будет номинирован на престижные награды

"Спортинг" получит от "Манчестер Юнайтед" бонусы за продажу хавбека Бруну Фернандеша, сообщает The Times.

Это произойдет в том случае, если португалец станет лучшим игроком сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) или попадет в топ-3 голосования на "Золотой мяч".

Сумма вознаграждения составит 4,2 млн фунтов (около 4,88 млн евро).

Напомним, что полузащитник уже неоднократно признавался игроком месяца в АПЛ.

В текущем сезоне футболист сыграл 25 матчей в Чемпионате Англии. На его счету 15 голов (7 – с пенальти) и 10 результативных передач.