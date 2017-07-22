"Манчестер Юнайтед" заплатит за Матича 56 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" купит этим летом полузащитника "Челси" Неманью Матича, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы удовлетворить финансовые требования лондонского клуба и заплатить за 28-летнего серба 56 миллионов евро.

Также отмечается, что "МЮ" решил сконцентрировать свои усилия на подписании Матича после неудачи в переговорах по трансферу хавбека "Тоттенхэма" Эрика Дайера.

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