"Манчестер Юнайтед" заплатит за Матича 56 миллионов евро
"Манчестер Юнайтед" купит этим летом полузащитника "Челси" Неманью Матича, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы удовлетворить финансовые требования лондонского клуба и заплатить за 28-летнего серба 56 миллионов евро.
Также отмечается, что "МЮ" решил сконцентрировать свои усилия на подписании Матича после неудачи в переговорах по трансферу хавбека "Тоттенхэма" Эрика Дайера.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24