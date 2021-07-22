"Манчестер Юнайтед" затягивает переговоры по Варану

Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" все еще не смог договориться с мадридским "Реалом" о трансфере французского защитника Рафаэля Варана, сообщает журналист Марио Кортехьяна.

По информации источника, английский клуб далек от соглашения с испанской стороной, однако не будет торопиться.

Отмечается, что "МЮ" заинтересован в более длительных переговорах, чтобы оказать давление на "Реал", который спешит продать француза из-за того, что через год у него истекает контракт.

Ранее сообщалось, что "Юнайтед" уже согласовал с Вараном условия личного контракта, однако игрок не станет давить на "Реал", так как уважает свой действующий контракт и любит мадридский клуб.

В прошедшем сезоне защитник сыграл 31 матч в Ла Лиге, в которых забил 2 гола.

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