"Манчестер Юнайтед" завершил работу на трансферном рынке

"Манчестер Юнайтед" завершил свою работу на летнем трансферном рынке, информирует Manchester Evening News.

Эту информацию изданию уже подтвердил главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, отметивший, что пришло время перестать думать о трансферном рынке, потому как по его информации клуб больше не будет никаких приобретений.

Напомним, до последнего "Манчестер Юнайтед" связывали с подписанием Тоби Алдервейрелда ("Тоттенхэм") и Йерри Мины ("Барселоны").

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