"Манчестер Юнайтед" желает обменять Дармиана на форварда "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в обмене игроками с туринским "Ювентусом", информирует Mirror.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" намерены воспользоваться желанием "старой синьоры" подписать их защитника Маттео Дармиана, затребовав включения в сделку по 28-летнему беку ее форварда Марио Манджукича.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по ведущему защитнику "Реала". | soccernews.ru