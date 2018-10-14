"Манчестер Юнайтед" зимой покинет защитник

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан зимой покинет клуб.

Как сообщает Calciomercato, футболист заинтересован в переезде в Италию, где на него претендуют "Интер", "Наполи" и "Ювентус".

Отмечается, что наставник "МЮ" Жозе Моуринью дал согласие на продажу футболиста.

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