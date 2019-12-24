"Манчестер Юнайтед" зимой предложит за Эриксена 40 миллионов

"Манчестер Юнайтед" хочет купить хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, "красные дьяволы" готовы предложить за 27-летнего футболиста 44 миллиона евро.

В полузащитнике также заинтересован мадридский "Реал".

Соглашение Эриксана с "Тоттенхэм" рассчитано до лета 2021 года. В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

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